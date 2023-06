Puede que el nombre de Carlos Santana no figure entre los guitarristas más “pesados” de la industria, ya que el músico de 75 años de edad se hizo un nombre involucrándose más bien con el jazz, el blues y el rock latino. Sin embargo, eso no quiere decir que alguien tan experimentado como Santana no sienta aprecio hacia otras variantes del rock, incluido el heavy metal.

En entrevista con Guitar World, Santana expresó su deseo de tocar algo en la línea de los grupos más pesados en algún momento:

“Me encantaría hacer un álbum que fuera sólo heavy metal. Porque me encantan AC/DC, Metallica, Led Zeppelin, Cream, Jimi Hendrix”.

En cuanto a Jimi Hendrix, como buen dijo de la década de los sesenta, Santana se sentía naturalmente atraído hacia él y pasó de tocar canciones suaves como “The Wind Cries Mary” a hacer que su guitarra gritara de agonía en temas como “Machine Gun”.

El amor de Santana por Metallica surgió de su relación con el guitarra Kirk Hammett, invitado en su último álbum (‘Blessings And Miracles’ del 2021) en la canción “American For Sale”. Al hablar de Hammett, Santana aseguró:

“Kirk Hammett y yo somos hermanos, nos conocemos desde hace mucho. ¿Quién no es fan de Metallica?” Vía Guitar World.

Sobre su aprecio por los infames australianos AC/DC, a Santana siempre le llamó la atención la maestría de Angus Young a la hora de tocar la guitarra rítmica, explicando a Music Radar:

“Los grooves que meten son fenomenales. Sabes, mucho de lo que hacen viene de Chuck Berry. El guitarrista rítmico lo mantiene todo unido. Para mí, la guitarra rítmica es el verdadero músculo de cualquier banda”. Vía Music Radar.

Para cualquier fan de los primeros tiempos del metal, Cream y Led Zeppelin siempre forman parte de la conversación. En tanto que grupos como The Rolling Stones y The Yardbirds tocaban un blues directo en la mayoría de sus álbumes; Eric Clapton y Jimmy Page introdujeron cierta arrogancia en el rock and roll, y Santana describió canciones como “Whole Lotta Love” como “hip-hop del gueto”.

A medida que el género se iba imponiendo, Santana se codeó con algunos de sus ídolos, tocando junto a Clapton un puñado de veces e incluso haciendo su propia versión de “Whole Lotta Love” con su colega Chris Cornell, fan de Zeppelin, en lugar de Robert Plant.

La mejor manera de ver cómo estas bandas han contagiado a Santana es verle en acción. Desde el momento en que inicia los solos en álbumes como ‘Supernatural’, Santana se adentra en todos los géneros pesados que ha conocido, infundiendo en la mezcla tanto alma como atronador heavy metal.

Los grupos de heavy rock favoritos de Carlos Santana