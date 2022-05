Nunca se es demasiado viejo ni es demasiado tarde para actualizarse en las tendencias modernas. Si no, pregúntenle a Pink Floyd que ayer lunes (30 de mayo), se unió oficialmente a TikTok.

¡Así como lo escuchas! Aunque algunos de sus integrantes superan los 75 años de edad, y otros desafortunadamente murieron décadas atrás; los veteranos psico rockeros ingleses se aventuraron en el confuso y emocionante universo virtual de la Gen Z. Al momento de la redacción de esta nota acumulan poco más de 13 mil seguidores, y han hecho tres publicaciones.

La primera de ellas muestra una hipnótica pirámide giratoria al ritmo de “Breathe (In the Air)”, para conmemorar el 50º aniversario de su álbum seminal The Dark Side of the Moon, que cumplirá medio siglo la próxima primavera. Mientras tanto, la segunda y tercera anuncian su llegada a la popular plataforma de redes sociales. En la pantalla aparece el texto “Pink Floyd Now On TikTok” sobre “Another Brick in the Wall”, de The Wall (1979); y “Learning to Fly” de A Momentary Lapse of Reason (1987).

El pasado mes de abril, Pink Floyd lanzó “Hey Hey Rise Up”, su primer sencillo en casi 30 años, y los miembros supervivientes David Gilmour y Nick Mason (sin Roger Waters) reclutaron al vocalista ucraniano Andriy Khlyvnyuk para el tema de corte altruista. Los beneficios de la canción se destinarán al Fondo de Ayuda Humanitaria de Ucrania.

También, recientemente, se rumoró que Pink Floyd venderá absolutamente todos los derechos de su catálogo musical, por una cifra millonaria que bien podría romper cualquier récord de venta impuesto hasta la fecha. Aunque de momento únicamente es un rumor, no sería nada extraño que, rumbo a la recta final de sus carreras, los integrantes del conjunto quisieran asegurar una cifra con varios ceros de por medio por su música.