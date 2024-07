Después de 18 años en el Strip de Las Vegas, el espectáculo “Love”, inspirado en la trayectoria de The Beatles y ejecutado por el Cirque du Soleil, ofreció su última función ayer, 7 de julio.

Stéphane Lefebvre, Director General del Cirque, mencionó antes de la función que, aunque algunos podrían sentir que era un momento agridulce; aquellos involucrados en la creación del espectáculo estaban “celebrando la paz, la alegría, la felicidad y el amor”.

‘The Beatles LOVE by Cirque Du Soleil’ concluye tras 17 años

‘Love’ había sido un pilar del complejo turístico y casino Mirage durante casi dos décadas. Sin embargo, el éxito del espectáculo no pudo evitar su cierre debido a los cambios constantes en Las Vegas.

El Mirage fue vendido a Hard Rock International en 2022, y cuando la nueva empresa anunció sus planes de rebautizar el complejo como Hard Rock Las Vegas, el destino del show quedó sellado.

A pesar del cierre de la producción original, se baraja la posibilidad de que una versión modificada de ‘Love’, ya sea en gira o en una nueva sede, regrese en el futuro.

Kati Renaud, directora artística del Cirque du Soleil, comentó (vía USA Today) que recrear algo exactamente como fue no es realista, pero inspirarse en ello es algo que les encanta hacer en el Cirque.

Renaud destacó el atractivo y la popularidad del aspecto musical de los Beatles en cualquier discusión sobre el futuro del espectáculo.

El legado de ‘The Beatles LOVE by Cirque Du Soleil’

Ringo Starr, baterista de los Beatles, también expresó su esperanza de ver algún día el regreso de ‘Love’, aunque aclaró que no había rumores al respecto.

‘Love’ se estrenó el 30 de junio del 2006, asistiendo al evento inaugural Paul McCartney, Ringo Starr, Yoko Ono y Olivia Harrison, junto a otras celebridades como Sheila E, Ravi Shankar, Julian Lennon, Brian Wilson, Richard Marx y Eric Idle de Monty Python.

La banda sonora de ‘Love’ ganó dos premios Grammy en 2008: Mejor álbum recopilatorio de bandas sonoras y Mejor álbum de sonido envolvente. También recibió el certificado de platino y alcanzó el número 4 en la lista Billboard.

La producción, que costó $100 millones de dólares, incluyó la creación de un teatro a medida en el Mirage, con características únicas como 6,351 altavoces, muchos de ellos integrados en los 2,013 asientos del recinto.

‘The Beatles LOVE by Cirque Du Soleil’ en números

George Martin, el legendario productor de los Beatles, y su hijo Giles Martin, utilizaron elementos de 130 grabaciones de los Beatles para crear una experiencia sonora única. El soundtrack de ‘Love’ fue el último álbum de George Martin antes de su muerte en 2016.

Durante su carrera de 18 años, más de 11.5 millones de espectadores asistieron a las representaciones de ‘Love’. En un momento dado, generó una media de $60 millones de dólares al año en ingresos brutos.

El elenco de cada representación incluía 60 miembros, y a lo largo de los años, participaron artistas de 44 nacionalidades diferentes.

‘Love’ también presentó unos efectos visuales impresionantes, incluyendo 11,600 piezas de vestuario, 250 pares de zapatos y 225 pelucas utilizadas en cada función.

Al final de cada actuación, llovía confeti sobre el público durante una eufórica interpretación de “All You Need Is Love. Se calcula que durante los 18 años de duración de ‘Love’ se arrojaron 13.5 toneladas de confeti sobre el público.