El esperado festival Nü Metal Revolution Vol. 2, que se celebrará el 3 de mayo de 2025 en el Velódromo Olímpico de la Ciudad de México, ha revelado recientemente a dos grandes nombres que se sumarán a su cartel.

Soulfly, liderada por el legendario Max Cavalera, y la banda estadounidense Nonpoint estarán presentes en una jornada que promete revivir la esencia del nu metal de finales de los 90 y principios de los 2000.

Soulfly: El legado de Max Cavalera en el nu metal

Formada en 1997 por el carismático Max Cavalera tras su salida de Sepultura, Soulfly se ha consolidado como una de las bandas más influyentes dentro del nu metal.

Con su estilo único que fusiona groove metal con influencias tribales y étnicas, Soulfly ha marcado pauta en la evolución del género.

Con discos como su álbum debut homónimo de 1998 y el exitoso Primitive (2000), han dejado claro su enfoque innovador, llevando al público a un viaje sonoro cargado de poder y ritmos agresivos.

Nonpoint: Potencia y trayectoria del metal estadounidense

Por otro lado, Nonpoint, una banda originaria de Fort Lauderdale, Florida, también formará parte del festival.

Desde su formación en 1997 por el baterista Robb Rivera y el vocalista Elias Soriano, Nonpoint ha sido un referente dentro del heavy metal estadounidense.

Con una sólida carrera que incluye el aclamado álbum Statement (2000), la banda ha mantenido su presencia en la escena con un estilo contundente y enérgico, lanzando varios álbumes a lo largo de los años, siendo el último de ellos X en 2018.

Riffs inolvidables y una jornada llena de energía

Además de estas dos bandas de renombre, el Nü Metal Revolution Vol. 2 contará con la participación de Power Man 5000 y Here Comes the Kraken, entre otros grupos que darán vida a una experiencia sonora única.

Las entradas ya están disponibles a través de Superboletos, con precios que varían entre los $2,013 y los $3,450, ofreciendo opciones para todos los gustos.

Si eres amante del nu metal, este evento promete ser una cita imperdible para revivir los clásicos del género y disfrutar de las potentes actuaciones de estas icónicas bandas.