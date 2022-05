Desde Paramore, The Chicks, P!nk, SZA, Flume & Phoenix, hasta los Red Hot Chili Peppers, Kacey Musgraves & Lil Nas X; este 2022, el Austin City Limits regresa con un lineup espectacular que simplemente busca recordarle al público, a las bandas y a los promotores: ¡Sí podemos ganarle a la crisis del COVID-19 en la industria de la música!

Tal y como CoS comenta, la celebración que tomará lugar el 7 & 9 de octubre, así como 14 & 16 en el Zilker Park de Austin, Texas, contará con otros grandes nombres en su primer fin de semana como lo son The War on Drugs, Spoon & James Blake, para también dar lugar a otros grandes talentos en el segundo como Nathaniel Rateliff and the Night Sweats, Benee & Faye Webster, entre muchos otros más.

El costo de los boletos va desde los $400 dólares hasta $1,400 por estar en el área VIP. Pero digo, si ya están invirtiendo en viajar a esta belleza de festival que además, tendrá a grandes nuevas propuestas como Primo the Alien y Luna Luna, 100% les recomendamos ya irse por la grande y tirarle a vivir la mejor experiencia por allá.

¡Denle click por aquí para los boletos!

En otras noticias, este es el calendario completo de conciertos y festivales en México de 2022.