Omar Rodríguez-López y Cedric Bixler-Zavala, amigos y colaboradores creativos de larga data, comparten una extensa trayectoria musical que abarca su tiempo juntos en At The Drive-In y Mars Volta.

Ambas bandas se separaron y reunieron en distintas etapas, y Mars Volta está nuevamente activo, preparándose para una gira de estadios junto a Deftones. Ahora, un nuevo documental explora la historia de su profunda relación.

La película, Omar And Cedric: If This Ever Gets Weird, dirigida por Nicolas Jack Davies (creador del documental Rudeboy: The Story Of Trojan Records de 2019), llegará a los cines el próximo mes.

Con abundante material de archivo, el documental relata la historia de este dúo que creció en El Paso, formó bandas juntos y sobrevivió a sus años más difíciles. Según se observa en el tráiler, la película también aborda la complicada historia de Bixler-Zavala con la Iglesia de la Cienciología.

Omar And Cedric: If This Ever Gets Weird se está proyectando actualmente en festivales de cine y tendrá un estreno más amplio en cines el 20 de noviembre.