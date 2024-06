Grabar un disco puede ser tanto la mejor como la peor parte del trabajo de una banda. Los egos siempre están presentes a la hora de decidir qué se incluye en el álbum, y conseguir que todos se pongan de acuerdo puede ser difícil.

Mientras que muchos discos se crean con amor, otros son simplemente productos comerciales. En este contexto, Slash no estaba contento con la idea de que Guns N’ Roses lanzara un álbum de grandes éxitos.

La controversia del álbum de Grandes Exitos de Guns N’ Roses

Para Slash, la recopilación de grandes éxitos no era más que un intento de los ejecutivos de la discográfica por ganar dinero fácil.

La banda original ya llevaba años separada cuando el álbum salió a la venta, y Slash consideraba que este lanzamiento era una de las pocas ocasiones en que él y Axl Rose coincidieron en algo. En una entrevista con Q Magazine, Slash declaró:

“Más que nada, es como tener a tus hijos criados por otra persona, porque nosotros no tuvimos nada que ver. Axl intentó impedir que saliera el disco y nosotros le apoyamos; fue la única vez que estuvimos de acuerdo en algo en diez años”.

A pesar de la oposición de la banda, el álbum de grandes éxitos atrajo a muchos nuevos fans. No todos podían permitirse el lujo de comprar el extenso doble disco ‘Use Your Illusion’, por lo que tener un álbum que reuniera lo mejor de ‘Appetite for Destruction’ y los puntos destacados de su carrera era una solución conveniente.

Este álbum de grandes éxitos podría considerarse tan icónico como recopilaciones de artistas como Queen y Elton John, aunque casi no contenía material nuevo.

Los discos de grandes éxitos buscan narrar la historia de una banda, y la colección de lo mejor de Guns N’ Roses ofrece una visión más precisa de lo que los miembros de la banda estaban dispuestos a admitir. Canciones como “Welcome to the Jungle” y “Paradise City” reflejan el comienzo enérgico de la banda, mientras que temas como “November Rain” muestran cómo Axl Rose intentó evolucionar demasiado rápido.

Slash nunca estuvo de acuerdo con el lanzamiento del álbum de éxitos de ‘Guns N’ Roses’

Aunque Slash se molestó por la inclusión de algunas versiones en el disco, estas reflejan el deterioro de la banda en sus últimos días. Comparados con la banda enérgica y vibrante de antes, estos músicos estaban agotados, y canciones como “Sympathy for the Devil” muestran una versión deslucida de la banda.

Cuando el álbum llegó a las tiendas, Slash logró revitalizar su carrera como ícono de la guitarra. Además de formar parte del supergrupo Velvet Revolver, su estatus de estrella resurgió, llevándolo a colaborar con artistas pop como Fergie e incluso a ser una de las primeras celebridades importantes en aparecer en juegos como Guitar Hero.

Aunque Slash apreciaba que los álbumes hablaran por sí mismos, los grandes éxitos no buscaban canibalizar a Guns N’ Roses, sino celebrar su legado.