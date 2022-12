El pasado mes de octubre, BTS ofreció uno de sus conciertos más épicos hasta ahora en la ciudad de Busan, y tal y como Milenio reporta, los fans de los idols tendrán la oportunidad de disfrutarlo una vez más.

El concierto gratuito, se convirtió en un parteaguas en la carrera de la banda de idols, ya que meses antes del mismo, BTS había anunciado que se tomarían un descanso para perseguir sus proyectos solistas.

Esto llevó a las ARMY a creer que por un buen tiempo, no tendrían música de la banda y que ocurriría lo mismo que con One Direction.

Sin embargo, un 14 de octubre la banda regresó en un poderoso concierto que los unió para colocar a Corea del Sur como un candidato viable de la 2030 World Expo.

¿Cuánto y dónde se proyectará el concierto ‘BTS Yet to Come’ en México?

El concierto se proyectará en 2023. ¿El mes? Aún no está confirmado, lo que sí es que el management de la banda ya se encuentra en pláticas para proyectarlo en diferentes salas del cine de todo el mundo.

Así que si tienes miedo de no verlo o que no vaya a llegar a México, ni te preocupes, porque ‘BTS Yet to Come’ sí que está en el mapa de la banda, y es de las pocas cosas que tendremos de ellos de aquí a que terminen su servicio militar.

En otras noticias, Bad Bunny reveló que quiere una colaboración con BTS pero primero tiene una condición.