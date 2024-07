Dan Reynolds, el líder de Imagine Dragons, ha respondido a las críticas recibidas luego de que varios colegas los instaran a no presentarse en Israel y Azerbaiyán. Uno de los más críticos fue Serj Tankian de System of a Down, quien dijo tener “cero respeto” por ellos.

Sej Tankian dijo que tenía “cero respeto” por Imagine Dragons

El mes pasado, Serj Tankian criticó a la banda por seguir adelante con sus conciertos y dijo que tenía “cero respeto por esos tipos”. La polémica surgió a raíz de un concierto que la banda de Las Vegas tenía previsto dar en Bakú, la capital de Azerbaiyán, y que algunos percibieron como un apoyo al autoritario presidente azerbaiyano Ilham Aliyev.

El verano pasado, Tankian envió una carta al grupo en la que le instaba a retirarse del espectáculo del Estadio Olímpico de Bakú. En la misiva, afirmaba que seguir adelante con el concierto “ayudaría a blanquear la imagen del régimen dictatorial” (vía Louder).

También recibieron presiones de otros músicos, como Brian Eno, Thurston Moore y Roger Waters, de Pink Floyd, quienes compartieron una carta abierta el pasado mes de agosto en la que les pedían que retiraran el concierto.

“Actuar en Bakú en estas circunstancias, independientemente de la intención, sólo puede ayudar al gobierno de Azerbaiyán a encubrir sus crímenes”, decía una parte de la carta.

Dan Reynolds de Imagine Dragons contestó a la polémica

Ahora, Reynolds se ha sincerado sobre su decisión de seguir adelante con los conciertos a pesar de las súplicas de sus colegas por no hacerlo. En declaraciones a Rolling Stone, el cantante dijo:

“No creo en privar a nuestros fans que quieren vernos tocar por culpa de los actos de sus líderes y sus gobiernos. Creo que es un terreno muy resbaladizo. Creo que en el momento en que empiezas a hacer eso, hay líderes corruptos y belicistas por todo el mundo, y ¿dónde trazas la línea?”.

También se refirió directamente a los comentarios de Tankian: “Creo que acabo de decirlo. Es una pendiente resbaladiza, y nunca voy a privar a nuestros fans de tocar para ellos”.

Tras las actuaciones de la banda en Israel y Azerbaiyán, Tankian siguió criticando a Imagine Dragons