La repentina salida de Matt Cameron de Pearl Jam, anunciada recientemente a través de sus redes sociales, ha provocado una oleada de reacciones entre los fans y dentro del propio círculo de la banda.

Entre quienes se han pronunciado está Dave Krusen, el baterista original del grupo, quien no descartó volver a formar parte de la legendaria alineación de Seattle.

En una entrevista para The Daly Migs Show de Audacy, Krusen compartió su sorpresa al enterarse de la salida de Cameron, quien llevaba 27 años como parte fundamental de Pearl Jam.

“Recibí un mensaje ayer por la mañana y no sabía qué estaba pasando”, confesó Krusen. “La gente me está llamando y yo les digo: ‘No tengo ni idea de qué está haciendo la banda’. Me sorprende mucho oír eso de Matt, pero me alegro por él y por sus nuevas aventuras”.