¿Un concierto o una noche de pasión? 🫦 Para la mayoría, la respuesta es clara: música en vivo.

Una reciente encuesta global realizada por Live Nation revela que el 70% de los fans de la música elegiría asistir a un concierto antes que tener sexo.

Y es que los shows en vivo se han convertido en mucho más que entretenimiento: son experiencias que definen estilos de vida, amistades y hasta economías.

Los conciertos superan al cine, los deportes… y al sexo

El informe “Living For Life”, basado en respuestas de más de 40 mil personas en 15 países, muestra un cambio cultural rotundo.

Casi cuatro de cada diez personas (39%) dicen que, si solo pudieran elegir una forma de entretenimiento para el resto de su vida, optarían por la música en vivo, dejando atrás el sexo (30%), el cine (17%) y a los deportes (14%).

La tendencia no deja de crecer: en 2025 ya se han vendido más de 130 millones de boletos para conciertos, y las entradas para festivales se agotan más rápido que nunca.

Incluso se espera la apertura de más de diez recintos de gran formato en todo el mundo durante 2026, señal de que el fenómeno apenas comienza.

Una generación que busca experiencias reales

El estudio también revela que 93% de las personas prefiere experiencias reales a las digitales, y que ocho de cada diez están más dispuestas a gastar en vivencias que en cosas materiales.

La música en vivo, entonces, se ha convertido en un refugio frente a la era de la inteligencia artificial y los algoritmos: un lugar donde las emociones son auténticas y compartidas.

Además, muchos fans organizan su vida alrededor de los conciertos: el 70% planifica viajes para asistir a ellos y la mitad elige su outfit con semanas de anticipación.

Casi el 80% asegura que la música une más a sus familias, y el 85% sale de los conciertos eufórico.

Las mujeres lideran la escena global

Otro dato interesante: el 76% del público dice estar especialmente interesado en shows encabezados por mujeres, con artistas como Beyoncé, Olivia Rodrigo o Lady Gaga marcando el pulso de la cultura pop actual.

Como resume Russell Wallach, presidente global de Live Nation: