Eddie Vedder ha grabado una versión inédita del tema “Save It for Later” de los ingleses The Beat en exclusiva para la tercera temporada de ‘The Bear’, una serie de televisión que ha utilizado canciones de Pearl Jam (“Animal”, “Come Back”) durante sus dos primeras entregas.

La nueva versión de “Save It For Later”, grabada por el cantante de Pearl Jam y producida por Andrew Watt (Justin Bieber, The Rolling Stones), ya está disponible en todas las plataformas de streaming. El sencillo en vinilo de 7 pulgadas del tema podría salir pronto a través de Seattle Surf Co, el sello discográfico de Eddie Vedder.

“Save It for Later” fue escrita y grabada por la banda británica de ska/new wave The Beat (conocida en Estados Unidos y Canadá como The English Beat). La canción se publicó como sencillo del tercer y último álbum de estudio de la banda, ‘Special Beat Service’, publicado en 1982.

Pearl Jam empezó a tocar “Save It For Later” en directo como medley de “Better Man” durante la gira ‘No Code Tour’ en 1996.

Incluso Pete Townshend, héroe de Eddie Vedder, versionó esta canción en su álbum en directo ‘Deep End Live!’, publicado en agosto de 1986 (“Es mi canción favorita de todos los tiempos”, reveló el guitarrista de The Who hace 40 años).

Según SPIN, al final de la nueva versión de estudio de “Save It For Later”, se puede oír brevemente a Vedder cantando “can’t find a better man”.

“Save It for Later” fue escrita por el guitarrista de The English Beat, Dave Wakeling, cuando era adolescente, antes de la fundación de la banda. Curiosamente, “Better Man” fue escrita por Eddie Vedder cuando también estaba en la escuela:

“Escribí Better Man antes de poder beber -legalmente- en un cuatro pistas en mi antiguo departamento”.

‘The Bear’ estrena su tercera temporada

El día de hoy (27 junio), ‘The Bear’, protagonizada por Jeremy Allen White, estrenó su tercera temporada a través de Disney Plus.

En esta tercera parte, todas las miradas se centran en The Bear, con “Carmy”, “Sydney”, “Richie” y compañía decididos a convertir su restaurante en un éxito.

“El negocio de un restaurante es una batalla perdida cada día”, dice la sinopsis. “Carmy se esfuerza más que nunca y exige excelencia a su equipo, que hace todo lo posible por igualar su intensidad”.

Como era de esperar, su “búsqueda de la excelencia culinaria impulsará al equipo a nuevos niveles y pondrá a prueba los lazos que mantienen unido al restaurante”.