J Balvin y Ed Sheeran han regalado a sus fanáticos dos nuevas canciones bilingües tituladas “Sigue” y “Forever My Love”.

El EP de dos canciones es la primera colaboración entre ambos artistas y cuenta con un corte de reggaetón bailable y una balada melancólica. Ésta última ve a cada uno de ellos tocando guitarras acústicas. Sheeran incursionó por primera vez en la música latina con su remezcla de “Shape of You” de 2017, en la que participaron Zion & Lennox.

Más recientemente, el cantautor británico practicó su español en “Bam Bam” de Camila Cabello, donde canta principalmente en inglés pero se une a ella en el estribillo diciendo “así es la vida”.

En esta ocasión, Sheeran hace gala de su español, cantando las estrofas completas en castellano. Balvin y Sheeran anunciaron su colaboración a principios de esta semana en un post conjunto de Instagram, donde compartieron la historia de cómo se conocieron: en un gimnasio de Nueva York.

“Fuimos solo él y yo muy temprano en la mañana. Reconocí su voz cuando hablaba por teléfono, así que me acerqué y le saludé. Charlamos tanto que acabamos almorzando y tomando el té de la tarde. Luego pasamos a ser compañeros que charlaron sin parar”, escribió Sheeran.

“Yo estaba en Nueva York en Navidad para tocar, así que decidimos tener un día en el estudio que dio lugar a mucho más, de lo que se enterarán pronto. Pero las dos primeras canciones que escribimos son ‘Sigue’ y ‘Forever My Love’, y me encantan. Él quería meterme en su mundo y yo quería meterlo en el mío. Fue un verdadero reto aprender español para esto y me divertí mucho haciéndolo”.

Ed Sheeran vía Billboard.