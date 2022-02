No cabe duda de que Rockstar Games está haciendo una auténtica fortuna con ‘GTA V‘ y su plataforma online que constantemente está recibiendo actualizaciones y DLC.

Hoy, ‘The Contract‘, su más reciente contenido descargable que incluye a Dr. Dre como personaje, presumió también de 6 canciones exclusivas del productor con colaboraciones con Eminem, Andreson .Paak, Rick Ross & Snoop Dogg, que ya se encuentran disponibles.

Mientras que algunos de los tracks llegaron al canal oficial de Dre en Youtube, Rockstar invitó a sus usuarios a escucharlos directamente desde Spotify & Apple Music.

“ETA”, “The Scenic Route”, “Diamond Mind”, “Black Privilege”, “Fallin Up” y “Gospel” son tracks que no sólo forman parte del exclusivo catálogo del videojuego, sino que además, no fueron “canciones que no llegaron al disco” que Dre vendió así por así; tal y como NME reporta, todas y cada una de estas canciones fueron compuestas, grabadas, producidas y mezcladas especialmente para ‘The Contract’, así que vale mucho la pena pegarles una vuelta: