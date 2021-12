Finalmente estamos entrando a la última recta del 2021 -aún ensombrecido por la pandemia del Coronavirus– y, como ya es costumbre, diversos tableros comienzan a publicar sus listados con lo mejor que nos deja este ciclo agonizante. Naturalmente, uno de los más llamativos es el que premia la música sobresaliente que tuvimos el privilegio de escuchar durante los últimos 12 meses, y quien mejor que Metacritic para actuar como juez.

Metacritic es un sitio web que agrega reseñas de películas, programas de televisión, álbumes de música, videojuegos y, anteriormente, libros. Es considerado como la principal agregadora de críticas en línea para la industria gamer.

La puntuación de Metacritic convierte cada crítica en un porcentaje, ya sea matemáticamente a partir de la nota otorgada, o lo que el sitio decide subjetivamente a partir de un juicio cualitativo. Antes de promediar, las puntuaciones se ponderan en función de la fama, la categoría y el volumen de reseñas del crítico. Ofrece un extracto de cada análisis e hipervínculos a su fuente. Un color verde, amarillo o rojo resume las recomendaciones de los críticos.

Así pues, a unas cuantas semanas de cerrar el 2021, Metacritic ya ha compartido su lista con los 100 mejores álbumes del año, de acuerdo a las puntuaciones que han recibido por parte de la industria y de la audiencia. Puedes revisar el ranking completo por aquí, y a continuación te detallamos los primeros 10 lugares.

10. ‘Bloodmoon I’– Coverage & Chelsea Wolfe, 89%

‘Bloodmoon I’ es el décimo álbum de estudio de la banda estadounidense de metalcore Converge, y un proyecto colaborativo con la intérprete estadounidense Chelsea Wolfe. Fue lanzado el 19 de noviembre de 2021, a través de Epitaph Records y Deathwish Inc, y es el primer álbum de estudio de la banda en cuatro años desde ‘The Dusk in Us’ de 2017.

El álbum fue producido por el guitarrista de Converge, Kurt Ballou, y las ilustraciones creadas por el cantante de la banda, Jacob Bannon.

9. ‘Henki’– Richard Dawson & Circle, 90%

‘Henki’ es el épico disco conjunto de Richard Dawson, el diminuto trovador de Geordie, y Circle, los pioneros del género de la nueva ola del heavy metal finlandés. A diferencia de cualquier álbum de metal que hayas escuchado antes, los siete temas de ‘Henki’ tratan sobre plantas especiales a lo largo de la historia, lo que lo convierte en el mejor disco de hipno-folk-metal con temática floral que escucharás este año.

8. ‘Blue Weekend’– Wolf Alice, 91%

‘Blue Weekend’ es el tercer álbum del conjunto británico de alt-rock Wolf Alice; continuación de ‘Visions of a Life’, ganador del Mercury Prize en 2017.

La narración personal está en el centro de ‘Blue Weekend’, un álbum que ve a Wolf Alice abrazar una nueva audacia y vulnerabilidad en igual medida. Para su composición, la banda se mudó a un Airbnb en Somerset, y fue allí donde reconfiguraron quiénes eran juntos, y se pusieron a trabajar en algunos demos en una iglesia convertida. Estas maquetas se convirtieron en ‘Blue Weekend’, un disco producido por Markus Dravs (Arcade Fire, Björk, Brian Eno, Florence + The Machine), que ha ayudado a la banda a perfeccionar su sonido hasta un punto aún más nítido.

7. ‘The Myth of the Happily Ever After’– Biffy Clyro, 91%

‘The Myth of the Happily Ever After’ es el noveno álbum de estudio de la banda de rock escocesa Biffy Clyro, publicado el 22 de octubre de 2021 a través de 14th Floor y Warner Records. Se dice que es el “disco hermano” de su elepé del 2020, ‘A Celebration of Endings’.

La banda ha dicho que se trata de “reacción” de ‘A Celebration of Endings’ y que su temática es “una perspectiva bastante positiva con […] nihilismo de médula ósea en su interior”, y “una respuesta emocional rápida a la agitación del último año”.

6. ‘Carnage’– Nick Cave & Warren Ellis, 91%

‘Carnage’ es el muy esperado material de estudio entre los titanes australianos Nick Cave y Warren Ellis. Colaboradores desde hace tiempo en Nick Cave and the Bad Seeds y Grinderman, ‘Carnage’ es su primer LP como dúo, aparte de su extenso trabajo en la industria de la música para películas.

Se grabó durante el cierre de la pandemia del Coronavirus en tan sólo una semana. Primeramente se publicó en formato digital el 25 de febrero de 2021 a través de Goliath Records, y después en CD y vinilo el 18 de junio de 2021. En los ARIA Music Awards de 2021 fue nominado como Mejor Álbum Adulto Contemporáneo.

5. ‘We Are All Alone In This Together’– Dave, 92%

‘We’re All Alone in This Together’ es el segundo álbum de estudio del rapero británico Dave, publicado el 23 de julio de 2021 por Neighbourhood Recordings. Sucede a su disco debut ‘Psychodrama’, lanzado en 2019, e incluye apariciones de invitados como Stormzy, James Blake, Wizkid, Snoh Aalegra y Boj. Fue producido de forma ejecutiva por Kyle Evans y el propio Dave, con producción adicional de James Blake y Joe Reeves.

El álbum sigue los temas de la soledad y la salud mental, así como el comentario social sobre las condiciones a las que se enfrentan los jóvenes negros en la sociedad.

4. ‘Red (Taylor’s Version)’– Taylor Swift, 92%

‘Red (Taylor’s Version)’ es el segundo álbum regrabado de Taylor Swift, lanzado el 12 de noviembre de 2021 a través de Republic Records. Se trata de una regrabación de su cuarto álbum de estudio, ‘Red’ (2012), tras su primer material regrabado, ‘Fearless (Taylor’s Version)’, que se publicó en abril de 2021. La aventura de la regrabación es una contramedida de la cantante contra el cambio de propiedad de los masters de sus seis primeros álbumes de estudio.

‘Red (Taylor’s Version)’, que consta de 30 temas, incluye versiones regrabadas de 20 canciones de la edición de lujo de ‘Red’ y del sencillo benéfico del 2012 “Ronan”; la versión inédita de 10 minutos de duración de “All Too Well”; las grabaciones propias de Swift de “Better Man” (2016) y “Babe” (2018), ambas escritas por ella pero cedidas a los grupos de música country estadounidenses Little Big Town y Sugarland, respectivamente; y seis nuevos temas “from the Vault”, que estaban previstos para el álbum del 2012.

3. ‘Glow On’– Turnstile, 92%

‘Glow On’ es el tercer álbum de estudio de la banda estadounidense de punk rock Turnstile, lanzado el 27 de agosto de 2021 a través de Roadrunner Records. Fue grabado durante el verano del 2020 en los Phantom Studios por el productor estadounidense Mike Elizondo, y marca el primer lanzamiento de la banda que incluye la participación de un artista destacado, con Blood Orange en el corte “Alien Love Call”.

El esfuerzo ha sido ampliamente elogiado por hacer que el hardcore sea “fluido en cuanto a géneros” y por mostrar “lo innovador que puede llegar a ser”. El quinteto, por su parte, ha sido aplaudido por expandir el hardcore melódico de los años 90.

2. ‘Prioritise Pleasure’– Self Esteem, 92%

Self Esteem es un proyecto de pop experimental formado únicamente por la músico Rebecca Lucy Taylor (anteriormente miembro del dúo folk Slow Club, formado en Sheffield en 2006). La inspiración para su nombre artístico proviene de la evolución de la confianza de Taylor desde sus 20 años.

‘Prioritise Pleasure’, por su parte, se publicó el 22 de octubre de 2021, a la par de una gira por el Reino Unido que comenzó en noviembre. The Guardian nombró “I Do This All The Time”, sencillo principal del álbum, como la mejor canción de 2021. The Sunday Times hizo lo propio pero con el esfuerzo en general, nombrando a ‘Prioritise Pleasure’ como el mejor álbum del 2021.

1. ‘Conflict Of Interest’– Ghetts, 95%

‘Conflict of Interest’ es el tercer álbum de estudio del rapero británico Ghetts, publicado el 19 de febrero de 2021 por Ghetts Limited y Warner Records. Incluye apariciones de invitados como Skepta, Dave, Wretch 32, Giggs, Stormzy, Ed Sheeran y Emeli Sandé, entre otros.

Ghetts ha sido aceptado durante mucho tiempo como uno de los MCs más dotados técnicamente que ha producido el Reino Unido, y a lo largo del disco su excéntrica perspectiva hacia el cambio de flujos y estilos vocales es clave para la sensación de enfoque del arco narrativo.

En el mejor de los casos, la orientación redentora y reflexiva del disco y su juego de personajes a lo largo del tiempo evocan el fascinante tirón de ‘Good Kid, M.A.D. City’ de Kendrick Lamar; la instrumentación cinematográfica funciona como escenografía, pero a menudo da la sensación de que podrías despojarte de los exuberantes arreglos y seguiría existiendo la fuerza central que dirige la atención del público.