A finales del 2020 e mitad del 2021, ‘Man On The Moon III…’ de Kid Cudi, se llevó el récord del álbum rap más vendido de los últimos 30 años en vinilo. Hoy, ese título ha sido arrebatado por Tyler, The Creator gracias a ‘Call Me If You Get Lost’, reporta NME.

El disco lanzado en junio del 2021, que llegase a convertirse en el ganador de un grammy en la última edición de la entrega este 2022, ha logrado hasta el momento 49,500 copias físicas vendidas a través de tiendas de vinilos y sitios web.

En el pasado, Cudi logró coronarse al alcanzar las 41,000 ventas, pero eso no duró más de 12 meses ahora que Tyler ha logrado destronarle con un poderoso rebase de 8,500 copias.

Ahora bien, uno podría decir que la diferencia no es tanta, sin embargo, el ritmo de ventas de ‘Man On The Moon III…’ bajó considerablemente tras lograr la meta de las 41,000, mientras que ‘Call Me If You Get Lost’ ha llegado a esta cifra y sigue creciendo por el enorme hype que tiene.

Hoy en día, Tyler, más que un músico es un innovador. Así que el hype está justificado y el disco es probablemente uno de los mejores de la década.

En otras noticias, las ventas de CDs y discos de vinilo crecieron más del 50% de 2020 a 2021.