El bajista Sergio Vega finalmente se ha sincerado sobre su salida de Deftones, al tiempo que detalló su nuevo proyecto musical en una entrevista reciente.

Vega dejó efectivamente a los Deftones hace más de un año, pero no hizo pública la noticia sino hasta marzo. En una larga declaración en vídeo, Vega explicó que nunca llegó a ser miembro oficial de la banda y que desacuerdos contractuales sobre su posición en el grupo provocaron su salida.

Vega fue contratado inicialmente por Deftones para sustituir a Chi Cheng, quien estaba en coma tras un accidente automovilístico en 2008. Permaneció en la banda tras el fallecimiento de Cheng en 2013.

Sobre su salida de Deftones, el bajista se explayó en una nueva entrevista con el podcast Talk Toomey (transcrita por The PRP). Según cuenta Vega, contarlo como parte de la alineación oficial de Deftones habría afectado los ingresos compartidos entre los otros cuatro miembros, aunque insiste en que el dinero no fue la razón para dejar la banda 🤑.

Continuó: “Creo que el camino a seguir es que todos podamos estar en el mismo barco. Ahora sería el momento de salir de este tipo de estructura. Porque realmente no está funcionando para nadie, especialmente ahora que no estamos de gira, no estamos haciendo nada. Y no tiene sentido tener este tipo de estructura, han pasado 12 años [desde que Vega se unió a la banda] en este punto y vamos a hacer las cosas bien.”

Vía The PRP.