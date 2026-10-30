DIIV estrena ZIRP!, su quinto disco, producido por A. G. Cook. Escucha las 11 canciones y conoce qué cambió en su sonido y dónde está disponible.

Lo que debes saber

DIIV lanzó ZIRP! este 30 de octubre de 2026 a través de Fantasy Recordings .

lanzó ZIRP! este 30 de octubre de 2026 a través de . Su quinto álbum incluye 11 canciones y fue producido por A. G. Cook , colaborador de Charli XCX .

y fue producido por , colaborador de . El disco combina las guitarras del grupo con una intención más melódica y está disponible en plataformas digitales.

DIIV ya estrenó ZIRP!, su quinto disco de estudio, y esta vez hay un nombre que llama la atención detrás de las consolas: A. G. Cook, productor conocido por su trabajo con Charli XCX. El álbum salió este viernes 30 de octubre de 2026 por Fantasy Recordings y reúne 11 canciones.

¿DIIV haciendo un disco pop? No exactamente, pero tampoco es una ocurrencia. La banda neoyorquina decidió darle más espacio a las melodías y explorar un sonido menos sombrío que el de Frog in Boiling Water, su trabajo de 2024, sin dejar atrás sus guitarras cargadas de efectos.

¿Cómo suena ZIRP!, el nuevo disco de DIIV?

La colaboración con A. G. Cook podía hacer pensar en un álbum dominado por sintetizadores y producción digital. Pero el camino fue distinto. El productor contó que se interesó por el sonido de DIIV sobre el escenario y prefirió grabar baterías reales y trabajar las guitarras con pedales, en lugar de reconstruir todas las canciones desde una computadora.

El resultado conserva las capas de guitarras del shoegaze, pero acerca las canciones a estructuras más directas. En su comunicado oficial, la banda presenta esta etapa como una mezcla de sus raíces independientes y una ambición pop que antes quedaba más escondida.

“The Fountain”, que abre el álbum, deja escuchar ese contraste entre ruido y melodía. También llegaron antes del lanzamiento “Kid”, “Trillions” y “Dare Me”. No son una despedida del sonido de DIIV, sino una manera diferente de construirlo.

Lista de canciones de ZIRP! de DIIV

El disco incluye estos 11 temas, de acuerdo con el catálogo oficial de DIIV en Bandcamp:

“The Fountain” “Kid” “When The Glow Came For Us” “Dare Me” “The Crash” “Trillions” “Us Against You” “Evangelizer” “Underground” “My Star” “Idiot In The Sky”

¿Qué significa ZIRP! y por qué DIIV eligió ese nombre?

ZIRP viene de zero interest rate policy, una expresión económica que se refiere a las políticas de tasas de interés cercanas a cero. DIIV utiliza ese lenguaje para burlarse de las promesas de las empresas tecnológicas, la obsesión por el crecimiento y la forma en que las plataformas convierten a las personas en usuarios y métricas.

La campaña del disco también siguió ese juego. Antes del anuncio formal, la banda envió tarjetas con códigos QR y un número telefónico a sus seguidores, como si vendiera una nueva solución empresarial. El contraste entre ese discurso y su música es parte de la idea de ZIRP!, no un cambio de género decretado por algún algoritmo.

¿Dónde escuchar ZIRP! de DIIV en México?

ZIRP! se puede encontrar en Apple Music y en el Bandcamp oficial de la banda, donde también se ofrecen ediciones digitales y físicas. La fecha de lanzamiento internacional es el 30 de octubre. La disponibilidad de cada formato puede variar según la plataforma y el país.

El estreno llega además con una gira mundial anunciada para 2027. Las fechas divulgadas incluyen presentaciones en Norteamérica, Europa, Australia y Japón. Por ahora, México no aparece en la lista anunciada, así que no hay una fecha nacional confirmada para esta etapa.

Si quieres regresar a otra etapa del grupo, en LifeBoxset puedes recordar el lanzamiento de “Blankenship” antes de Deceiver. Y para entender de dónde viene parte del universo musical de Cook, también está nuestra guía sobre qué es el hyperpop.

Escucha “The Fountain”, uno de los sencillos de ZIRP!

Acá está el visualizador oficial de DIIV, publicado en su canal de YouTube. Es una muestra de las guitarras y el enfoque de producción del disco.