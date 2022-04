El hijo adoptivo de Die Antwoord ha acusado a la banda de abusos físicos y sexuales, explotación y esclavitud.

Gabriel ‘Tokkie’ du Preez y su hermana fueron adoptados por Yolandi Visser (Anri du Toit) y Ninja (Watkin Jones) cuando él tenía nueve años. Ahora tiene 20 y ya no vive con los músicos. Su hermana tiene 14 y sigue bajo la custodia de la pareja, aunque vive a tiempo completo con otra familia en Johannesburgo.

Las acusaciones salieron a la luz por primera vez la semana pasada, cuando du Preez compartió una entrevista en vídeo que concedido al antiguo cineasta de la banda, Ben Jay Crossman. En una entrevista con el medio de comunicación sudafricano News24 publicada a principios de esta semana (24 de abril), du Preez acusó al dúo de “adoptarlo como un esclavo”.

“Me hicieron sentir como si fuera un esclavo”, dijo. “Me hicieron sentir que no me querían de verdad”.

Sufriendo una rara enfermedad de la piel llamada displasia ectodérmica hipohidrótica, du Preez dijo:

“Me hicieron creer que era el diablo. Me hicieron jurar más y me hicieron creer que podía quemar a la gente en el infierno y que soy el rey del infierno. Me dijeron que podía traer la oscuridad al mundo”.

Vía News24.