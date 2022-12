Tim Commerford, el bajista de Rage Against the Machine, ha revelado a la revista Spin que padece cáncer de próstata. El hombre de 54 años confesó que lo diagnosticaron previo al arranque de la última gira de verano del conjunto y que se sometió a tratamiento antes de salir a la carretera.

“Siempre me he sentido muy orgulloso de estar en forma y cuidarme”, dijo. “Pero es algo en lo que o tienes suerte o no la tienes”.

Sobre cómo se enteró del padecimiento, Commerford explicó que fue luego de que le negaran una póliza de seguro ya que sus niveles de antígenos prostáticos estaban fuera de lo normal.

“Fui a tramitar un seguro de vida, pero mis cifras de PSA (antígeno prostático específico) habían subido. No pude conseguirlo. No querían asegurarme. Al principio, la cifra era muy baja, como un punto y pico. La observé durante un año y medio, y seguía subiendo. Al final, me hicieron una biopsia y descubrieron que tenía cáncer, así que me extirparon la próstata”.

