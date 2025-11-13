Después de casi diez años sin tocar en la Ciudad de México, Deftones confirmó su regreso como parte del Corona Capital 2025, uno de los festivales más importantes del país.

El evento se realizará del 14 al 16 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, y la banda californiana liderada por Chino Moreno subirá al escenario el domingo 16, durante la última jornada del festival.

El sonido de Deftones retumbará en el escenario Doritos

La presentación de Deftones promete ser uno de los momentos más intensos del fin de semana.

La banda tocará en el escenario Doritos con un show de 90 minutos, tiempo suficiente para repasar parte de su nuevo material y los temas clásicos que los han convertido en un referente del nu metal.

Aunque no suelen revelar los setlists con anticipación, los conciertos recientes de su gira mundial dan una idea de lo que podría escucharse en la CDMX.

Entre los temas nuevos figuran canciones de su más reciente disco, Private Music, como “Infinite Source”, “Milk of the Madonna”, “My Mind Is a Mountain” y “Ecdysis”.

Por supuesto, no faltarán los clásicos que marcaron su historia, como “Be Quiet and Drive (Far Away)”, “My Own Summer (Shove It)”, “Change (In the House of Flies)”, “Cherry Waves” y “Swerve City”, entre otros favoritos de los fans.

Posible setlist Deftones en Corona Capital 2025

Be Quiet and Drive (Far Away) My Own Summer (Shove It) My Mind Is a Mountain Ecdysis Diamond Eyes Swerve City Digital Bath Rocket Skates Sextape Around the Fur Headup Entombed Hole in the Earth Infinite Source Change (In the House of Flies) Genesis Milk of the Madonna

Encore:

18. Cherry Waves

19. Engine No. 9

20. 7 Words