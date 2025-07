Tras varios días de misteriosos adelantos en redes sociales, finalmente han salido a la luz los primeros detalles confirmados del nuevo disco de Deftones.

Gracias a una filtración desde el sitio web de Target en los Estados Unidos, ahora se conocen elementos esenciales como el nombre del álbum, su portada, la fecha de lanzamiento y el tracklist.

¿Cómo se llama el nuevo álbum?

Según lo que la propia banda había insinuado en sus publicaciones recientes, el décimo álbum de estudio de Deftones llevará por título Private Music.

Este material será el sucesor de Ohms, lanzado en 2020, y marca el regreso de la banda después de cuatro años sin novedades discográficas.

¿Cuándo se estrena?

De acuerdo con la información filtrada por Target, Private Music estará disponible oficialmente a partir del 22 de agosto de 2025.

Aunque la banda aún no ha hecho el anuncio formal, es probable que las preventas y reservas anticipadas comiencen en los próximos días.

¿Qué canciones incluirá?

El nuevo álbum contará con 11 canciones inéditas. El primer sencillo lleva por título “My Mind is a Mountain” y estará disponible en plataformas digitales desde este jueves 10 de julio. El tracklist completo es:

1. My Mind Is a Mountain

2. Locked Club

3. Ecdysis

4. Infinite Source

5. Souvenir

6. CXZ

7. I Think About You All the Time

8. Milk of the Madonna

9. Cut Hands

10. Metal Dream

11. Departing the Bod

¿Cuál es la portada?

La carátula de Private Music también fue filtrada a través del sitio de Target.

La imagen muestra una serpiente albina sobre un fondo de verde neón, una elección visual que mezcla lo orgánico con lo inquietante, en sintonía con la estética atmosférica que ha caracterizado el sonido de Deftones en sus últimos trabajos.