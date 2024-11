Deftones celebró su festival anual, Día de los Deftones, el pasado sábado (2 de noviembre) en el Petco Park en San Diego.

Como ya es tradición, la banda cerró la noche con un set propio como cabeza de cartel, tocando sus clásicos favoritos y algunos temas poco conocidos que no se habían interpretado en varios años, así como el debut en vivo de un cover.

Después de abrir con dos clásicos de ‘Around the Fur’, “Be Quiet and Drive (Far Away)” y “My Own Summer (Shove It)”, Chino Moreno y compañía interpretaron “Lhabia” (de ese mismo álbum) por primera vez desde 2018.

Más tarde, “Beauty School” y “Hexagram” también se tocaron por primera vez desde 2018, además de otra canción de ‘Around the Fur’, “Rickets”, por primera vez desde 2019.

El único debut en vivo llegó en forma de su versión de la canción japonesa “Ghosts”, incluida en la compilación Covers de Deftones en 2011. Eso sucedió aproximadamente a la mitad del set de 20 canciones, que terminó con una interpretación de “7 Words”.

En general, pareció ser otra edición exitosa del Día de los Deftones. Otros artistas, seleccionados personalmente por Deftones, que figurarán en el cartel del festival fueron IDLES, Sunny Day Real Estate, HEALTH, Duster, GEL, Paris Texas y Qendresa.

Deftones continua preparando su próximo álbum

Ahora, Deftones volverá a concentrarse en el álbum que seguirá a ‘Ohms’ (2020). Los veteranos del metal alternativo han estado en el estudio trabajando en el álbum, y se espera un anuncio oficial para el próximo año.

La banda también tiene una importante gira por Norteamérica como cabeza de cartel con el apoyo de The Mars Volta programada para principios de 2024.

Revisa a continuación el setlist completo de los Deftones en el Día de los Deftones 2024