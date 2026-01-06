Durante una reciente visita a Dallas, Chino Moreno, líder de Deftones, vivió una situación incómoda con un grupo de cazadores de autógrafos que se acercaron a él en la calle.
El incidente, que fue grabado y compartido en redes sociales, mostró al cantante firmando varios discos de vinilo para fans, hasta que su paciencia se agotó, desatando una reacción que rápidamente se viralizó.
Un Encuentro Inesperado con los Cazadores de Autógrafos
El video muestra a Moreno firmando amablemente discos para algunos aficionados al principio, pero a medida que más personas se acercaban, la situación comenzó a sentirse abrumadora.
Uno de los cazadores de autógrafos llegó con al menos diez discos de vinilo de Deftones, todos para ser firmados. Tras firmar varios artículos, Moreno, visiblemente cansado, les dijo a los presentes:
“Díganle a sus amigos que ya no voy a hacer esta m*erda. Vayan a Internet, a sus grupitos y tal, y díganle a la gente que ya no voy a firmar más m*erdas.
Firme estos ahora mismo, pero que sepan que no voy a firmar nada más”.
¿Coleccionistas o Verdaderos Fans?
Aunque la situación podría haber parecido una simple interacción entre un músico y sus seguidores, Chino Moreno parecía tener sus dudas sobre las intenciones de algunos de los cazadores de autógrafos.
Es probable que, más que fanáticos genuinos de Deftones, algunos estuvieran interesados solo en vender los discos firmados en plataformas como eBay.
Esta percepción probablemente jugó un papel importante en la frustración de Moreno, quien al parecer solo quería disfrutar de su tiempo libre en la ciudad sin ser acosado por coleccionistas.
Este incidente ocurrió durante la gira norteamericana de Deftones junto a The Mars Volta, que está programada para continuar hasta el 9 de abril en Newark, Nueva Jersey.
Además, la banda ha anunciado que realizará una nueva gira por Estados Unidos este verano, con IDLES y Phantogram como bandas invitadas, comenzando en agosto.