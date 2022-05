¿Qué es lo que pasa cuando combinas un calor agobiante; bandas de heavy metal totalmente borrachas y un público con ganas de que algo estalle después de sudar la gota gorda en un festival? Si has respondido que Pete Steele intentando dejar fuera de combate a Chino Moreno, estás en lo correcto.

En un episodio de ‘Change (In the House of Pods)’, podcast dedicado a los Deftones contado a través de los fans y otras personas cercanas a la banda a través de los años; Darren Eggleston, antiguo asociado de promociones de radio que entonces trabajaba para el sello de los Deftones, Maverick Records; recordó un momento en 1996 en el que el líder de Type O Negative, el difunto Peter Steele, intentó golpear al cantante de los Deftones en el bar de un hotel.

Esta fue la escena, según el relato de Eggleston:

“Deftones eran los penúltimos y Type O Negative era el cabeza de cartel…. Había un montón de bandas, y el denominador común era: hay 115º y todo el mundo está jodido. Quiero decir, que todo el mundo está borracho. Así que es una tierra de zombis para cuando Deftones llega al escenario…. Es una guerra de desgaste”. “Los fans empezaron a no sentirse muy bien por la combinación de fiesta y calor, así que después de unas cuantas canciones, Moreno invitó a los fans a subir al escenario. Miles de chicos subieron al pasillo y se abrieron paso hasta el escenario. Y entonces empezaron a subir al escenario, y una de las cortinas, alguien la prendió fuego. Fue un motín”. Vía Spotify.

Según Eggleston, todas las bandas se alojaban en el mismo hotel, y supuestamente fue aquí donde Steele se enfrentó a Moreno. A causa del incendio:“Type O Negative no pudo tocar y estaban enojados. El vocalista [Steele] le dio un puñetazo a Chino en el bar. Todo fue una gran confusión”.

Es curioso que nunca hayamos escuchado esta historia antes, teniendo en cuenta a los protagonistas involucrados. Seguramente, Eggleston no tiene ningún motivo para mentir, pero hasta que no oigamos a alguien más que estuvo allí, sólo tenemos su versión de la historia. Puedes escucharla de su propia voz a continuación.