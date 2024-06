Def Leppard ha lanzado un nuevo sencillo independiente, “Just Like 73”, con la participación del guitarrista de Rage Against the Machine, Tom Morello.

La canción llega un mes antes de que Def Leppard se embarque en su gira por estadios norteamericanos con Journey. La gira comenzará el 6 de junio en el Busch Stadium de St. Louis.

“Just Like 73” es un hit directo que presenta muchas de las características sonoras de Def Leppard, como un ritmo de aplausos, pausas instrumentales durante los versos y un coro creciente: “Hey-oh, rock with me / Just like 73”.

Morello se hace cargo de la sección del solo con su interpretación estilística y dramático estilo, fusionándose a la perfección con la legendaria banda británica.

“Me la pasé genial tocando mi solo en ‘Just Like 73′”, afirmó Morello en un comunicado de prensa (vía CoS).

“Toqué ‘Rock of Ages’ en mi banda de covers de la universidad hace casi 40 años, y aquí sigue Def Leppard triunfando en los estadios con una nueva canción que es una de sus mejores”.

Phil Collen de Def Leppard añadió sobre el tema de la canción:

“Cuando vi a David Bowie en la televisión entre 1972 y 1973, todo lo que creía saber sobre música pasó del blanco y negro al tecnicolor vívido. Nuestra canción ‘Just Like 73’ representa ese despertar”.

El sencillo estará disponible en vinilo de 7 pulgadas a partir del 2 de agosto. La tienda en línea de Def Leppard venderá una variante de color especial, y otros minoristas ofrecerán la edición estándar en vinilo negro. Un vídeo animado de la canción se lanzará el 20 de junio.

A continuación, puedes escuchar la nueva canción de Def Leppard, “Just Like 73”, con Tom Morello.