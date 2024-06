Ayer se reveló el cartel del festival Corona Capital 2024. Aunque hay artistas de la talla de Paul McCartney, Iggy Pop, Green Day, Toto y Queens of the Stone Age, nunca se puede dar gusto a todos y, en redes sociales, varios fanáticos se han dicho “decepcionados” por el line-up de este año.

– ¿Qué le pasó?



– Le decepcionó el lineup del Corona Capital pic.twitter.com/1Jn4J6QWoQ — Diego (@les_tah) June 20, 2024

¿Revelación del cartel del Corona Capital? No, bro. pic.twitter.com/mkRjcarOWJ — Fanny ✨ (@UndercoverFanny) June 20, 2024

la vida después de ver el cartel de corona capital y que no me gustara pic.twitter.com/TxbBckotLA — sandra :) (@hdez_sandra_) June 20, 2024

– El cartel del corona capital no cumplió mis expectativas 😡



– Las expectativas: pic.twitter.com/ykW2rh1ojX — Kevin Vega (@EsKevinVega) June 20, 2024

El 2024 marca el 13º aniversario del Corona Capital, la opción definitiva para los amantes de la música anglosajona y/o extranjera, pues en un mismo lugar pueden disfrutar de algunas de sus bandas favoritas.

Sin embargo, tal parece que la alineación de este año ha dejado mucho que desear, ya que son varios los reclamos de los fans en redes sociales.

Recordemos que el Corona Capital es un festival que nació y ha crecido con la generación millennial, razón por la cual no entienden que Melanie Martínez o Zedd, que se asocian más a la Gen Z, sean cabezas de cartel.

Melanie Martinez y Shawn Mendes de headliners… do the math! — Star Roving. (@joanslowdive) June 20, 2024

Llegué a ese punto en que no conozco a un headliner del cartel del Corona Capital. Who is Melanie Martínez?! 😂😂 pic.twitter.com/uq0WNXoSqw — Paco Adultman (@paco_ml) June 20, 2024

Shawn Mendes y Melanie Martínez headliners del Corona Capital. pic.twitter.com/EcMAzprFyy — El Tío MusiCHADí Rock (@MusicardiRock) June 20, 2024

Pues alomejor ya me llegó la vejez, pero no entiendo como Melanie Martinez o Zedd actualmente puedan ser headliners de un corona capital 😐 — ErnestoTell😼 (@ErnestoTell) June 20, 2024

Otra queja ha sido la falta de representación de la comunidad LGBTIQA, ya que no hay artistas de la comunidad o cuya música esté dirigida a ellxs.

ok gays continuemos con la programación habitual, no volveremos a tener un corona capital 2022 pic.twitter.com/oiGVsKtGUn — Alex (@theglittercandy) June 20, 2024

LGBT 🏳️‍🌈❌🏳️‍🌈❌🏳️‍🌈AQUI NO DIJO CORONA CAPITAL https://t.co/Erl2jpfmmI — The boy who drowned at summer camp (@_mainfish) June 20, 2024

A VER sigue siendo un festival high budget. Green Day, New Order, Toto and QOTSA están ahí … pero si se pasaron con ese segundo día cuando tenía que ser full para los gays y girls… que está pasando @CoronaCapital ? https://t.co/iLtUN3zCym — axel (@axelrivvera) June 20, 2024

Corona Capital dijo no cuido gays, solo el Emblema https://t.co/FviAvv1zWW — Alan Picazo 👑 (@itsalanpicazo) June 20, 2024

¿Crisis de identidad en el Corona Capital?

Otros tantos apuntan a una “crisis de identidad” del festival Corona Capital -y de todos los festivales de música millennial- pues el target de este público ha cambiado. Ahora, las promotoras apuestan a la nostalgia y poco a poco se arriesgan a traer nuevas propuestas (como el caso de Melanie Martínez).

Lo anterior es especialmente visible en el rey de los festivales, Coachella, que este año colocó a tres grandes artistas millennial como líderes de cartel (Lana del Rey, Tyler, the Creator y Doja Cat), junto a otros proyectos nuevos para complacer al público más joven que comienza a ir a sus primeros festivales.

A su manera, los carteles del Corona Capital del 22 y del 23 fueron muy buenos pero también delataban una severa crisis de identidad.



El del 24 es la muestra de que la crisis llegó a su máximo.



Y no son el único festival grande del mundo al que le pasa.

La época dorada terminó. — Futura Free (@joernie0796) June 21, 2024

El festival Corona Capital 2024 se llevará a cabo del 15 al 17 de noviembre en el Autódromo Hnos. Rodríguez. Actúan Green Day, Toto, Zedd, Shawn Mendes, Melanie Martinez, New Order, Paul McCartney, Empire of the Sun y Queens of the Stone Age como headliners.

La preventa de abonos arranca en Ticketmaster el próximo 25 de junio con precios que van desde los $4,490 pesos a los $8,780 (más cargos por servicio) en primera fase.