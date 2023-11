Bob Dylan estrenó recientemente una versión sorpresa acústica de Leonard Cohen durante su concierto en Montreal el pasado 29 de octubre. Actuando en la ciudad natal de Cohen, Dylan tocó “Dance Me To The End Of Love”, en dedicación al fallecido músico y poeta.

“Dance Me To The End Of Love” se había lanzado previamente en el sitio web de Dylan como parte de su serie Murder Most Foul’, como celebración por el lanzamiento de su álbum ‘Rough And Rowdy Ways’ en 2020, rindiendo homenaje a los artistas que mencionó o a los que hace referencia en su épica pista de 17 minutos.

Sin embargo, la interpretación de un show en Montreal marca su debut en las grandes ligas.

Como parte de su gira Rough And Rowdy Ways, el número fue recibido con un entusiasmo y una gran ovación de la multitud en la Salle Wilfrid-Pelletier, Place des Arts. La canción fue parte de una lista de canciones ecléctica mientras Dylan continúa evitando sus éxitos clásicos en esta última gira en favor de rarezas y temas de su álbum más reciente.

Sus reinterpretaciones brindan una idea de los artistas que Dylan aprecia, como Cohen, con quien compartía un claro y fuerte respeto mutuo antes de que se convirtiera en una amistad.

Después de conocerse en el Festival Folclórico de Newport en 1966, los dos actuaron juntos en numerosas ocasiones y hablaron con admiración el uno del otro. Además, Dylan ha versionado anteriormente canciones de Cohen, incluida ‘Hallelujah‘ en dos conciertos en 1988.

Esta gira actual marca la primera vez de Dylan en Canadá desde 2017. El legendario cantautor continuará el tour hasta el 19 de noviembre, cuando finalice su serie de fechas en Boston.