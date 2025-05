El cantante mexicano Macario Martínez, conocido por su tema viral “Sueña lindo, corazón”, llevará su propuesta musical por primera vez al continente europeo con dos presentaciones confirmadas en España.

El anuncio fue compartido por el propio artista a través de sus redes sociales, donde informó que ofrecerá conciertos en las ciudades de Barcelona y Madrid en el mes de noviembre.

La promotora PPL United detalló que el primer espectáculo tendrá lugar el 19 de noviembre en la sala Razzmatazz 2 de Barcelona, mientras que el segundo se celebrará el 20 de noviembre en el Changó Club de Madrid.

De barrendero viral a artista internacional

Macario ganó popularidad hace algunos meses gracias a un video publicado en TikTok, donde se le ve recorriendo las calles de la Ciudad de México mientras desempeñaba su trabajo como barrendero.

En dicho clip promocionaba su canción “Sueña lindo, corazón”, que rápidamente se volvió un fenómeno viral, alcanzando más de 47 millones de visualizaciones.

Desde entonces, su carrera ha despegado a pasos agigantados. Ha sido parte de importantes festivales en México; colaboró en un tema inspirado en la exitosa serie The Last Of Us; y recientemente se integró a la gira nacional de Kevin Kaarl como invitado especial.

Con un estilo que fusiona el huapango tradicional con toques de folk y rock, Macario se ha posicionado como una de las voces emergentes más auténticas de la escena musical mexicana actual. Su llegada a Europa marca un nuevo hito en su carrera y confirma que su mensaje ha trascendido fronteras.