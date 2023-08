Generalmente, cuando hablamos del punto culminante en la carrera de Pink Floyd, nos referimos a la década de los setenta, con lanzamientos hoy considerados seminales como ‘The Dark Side of the Moon’ en 1975 o ‘Wish You Were Here’ de 1975. Sin embargo, para David Gilmour, este punto está paradójicamente situado unas dos décadas después, durante la época en que comenzó a componer junto a su esposa, Polly Samson.

Tras la partida de Roger Waters en 1985, David Gilmour asumió el liderazgo de Pink Floyd, y juntos lanzaron tres álbumes más: ‘A Momentary Lapse of Reason’ en 1987, ‘The Division Bell’ en 1994 y su esfuerzo más reciente y final, ‘The Endless River‘. Aunque algunos seguidores más antiguos de la banda podrían no haber quedado satisfechos con su trabajo en la era moderna, siguen produciendo muchas piezas clásicas.

Gilmour es consciente de ello. En una entrevista especial con motivo de la edición en DVD en 2006 del concierto Pulse de 1994 (vía Far Out), describió “High Hopes”, el cierre de ‘The Division Bell’, como una de “nuestras grandes canciones clásicas”. Dijo:

“Cuando ahora escucho algo como ‘High Hopes’, vamos, suena como una de nuestras grandes canciones clásicas”.

Por otra parte, al hablar con Mojo, Gilmour volvió a reflexionar sobre el tema y atribuyó a su mujer Polly Samson el mérito de haberle ayudado a escribirlo, diciendo que ella tenía “el gran factor Yoko Ono”.

“No puedo hablar de nada más allá de The Division Bell sin darle crédito a Polly por su ayuda. Pero aún tenemos que lidiar con las críticas. El gran factor Yoko Ono”. Gilmour concluyó: “Supongo que hicimos algunos de los clásicos de Pink Floyd en nuestra última encarnación. High Hopes’ de The Division Bell, que escribí con Polly, sin duda entra en esa categoría”.

Mientras tanto, David Gilmour anunció recientemente un nuevo lanzamiento, pero que no incluirá temas inéditos, precisamente. Se trata de de la reedición de ‘Metallic Spheres in Colour’, el álbum colaborativo que publicó en 2010 junto al grupo electrónico The Orb. Entérate de los detalles por aquí.