La música es una estafeta que se pasa de generación en generación y de acuerdo a una de las mentes maestras detrás de Pink Floyd, los amos absolutos del prog rock; el bastión del rock moderno es sostenido por nada más y nada menos que… Radiohead.

En una sesión de preguntas y respuestas con Billboard, David Gilmour confesó que Radiohead “asumió el manto musical” que Pink Floyd originó en su día. Al respecto, comentó

“P: ¿Hay grupos que hayan asumido el manto musical de Pink Floyd en la actualidad?” “R: No sé si han tomado el manto, pero hay mucha gente que se ha esforzado por llevar la música en una dirección diferente y hacerla a su manera. Está Radiohead, obviamente“. Vía Billboard.

En realidad, la admiración que siente David Gilmour hacia el trabajo de Thom Yorke y compañía está bien documentada desde décadas atrás.

Durante una entrevista de 1999 con Q Magazine, se le preguntó a Gilmour por el entonces último lanzamiento de Radiohead, ‘OK Computer‘ de 1997.

Entonces, el rockero de 76 años de edad señaló inicialmente que era fan de la banda y que su anterior disco, ‘The Bends’ (1995), era su favorito.

“Soy fan de Radiohead. Son muy buenos. En realidad, prefiero el anterior. ¿Cómo se llama ese? ‘The Bends’, eso es”. Q Magazine vía Rock Celebrities.

Mientras tanto, Pink Floyd lanzó recientemente una reversión de “Dogs”, que se enfoca en adaptar los stems de la canción a un contexto mucho más moderno propio de la tecnología de “Audio Espacial”, que el servicio de Apple Music popularizó durante los últimos años.

Recordemos también que hace no mucho el conjunto vendió el catálogo de ‘The Wall‘ en $500 millones de dólares, así que resulta natural que la agrupación le esté dando una nueva vida a sus grandes clásicos.