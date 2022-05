David Gilmour es uno de los más grandes músicos y compositores de la época, siendo el guitarrista y co-cantante de la ahora icónica banda Pink Floyd. Con un catálogo de canciones que ha contribuido a crear el nuevo amanecer de la música alternativa, poder echar un vistazo a la mente de un artista verdaderamente grande sigue siendo un placer culpable para la mayoría de los fans.

Cuando se le preguntó por su canción favorita para interpretar en directo, David Gilmour respondió: “‘Echoes’, diría yo. Fue muy divertido tocarla, sobre todo en mi última gira en solitario, y en la gira en solitario de 2006 con Rick Wright“.

“Echoes” fue lanzada como parte del álbum ‘Meddle’ de 1971 con letras que fueron compuestas por el bajista y cantante Roger Waters, y la banda interpretó mayormente el tema en vivo entre los años 1971 y 1975. Continuando con su opinión sobre la canción, Gilmour añadió:

“Siempre considero esa canción como algo muy parecido a un dúo entre él y yo”.

Por supuesto, esta no es la primera vez que Gilmour menciona la canción directamente, ya que incluyó el número cuando se le preguntó anteriormente sobre sus canciones favoritas de Pink Floyd de todos los tiempos: “High Hopes’ de The Division Bell es una de mis canciones favoritas de Pink Floyd de todos los tiempos”, dijo, y añadió: “‘The Great Gig in the Sky’, ‘Echoes’, hay muchas”.

Cuando se le preguntó por el legado de su música, Gilmour dio una respuesta algo descarada:

“¡Oh! ¿Legado? ¿Qué es un legado? Creo que nuestra música seguirá sonando durante un tiempo. Luego se olvidará como se olvidará todo lo demás. ¿Cuánto tiempo tardará eso? ¿Cien años, mil años, un millón de años? No tengo ni idea. No es algo en lo que piense mucho”.

Incluso cuando toca la canción que más le gusta, David Gilmour sigue siendo uno de los músicos más humildes.