Con 15 álbumes en su discografía y éxitos absolutos como “Money”, “Shine On You Crazy Diamond”, “Comfortably Numb” o “Wish You Were Here”; escoger una canción favorita de Pink Floyd no es tarea fácil.

Sin embargo, el propio David Gilmour vaya que tiene un track favorito de todos los que ha producido con Floyd desde 1965, mismo que reveló a Billboard por allá del 2006.

Respondiendo a la pregunta sobre cuáles canciones de Pink Floyd han resistido la infame “prueba del tiempo”, Gilmour mencionó algunas de las más sonadas de su discografía; sin embargo, no pudo evitar sacar a colación “High Hopes“, que se desprende de su 14º esfuerzo discográfico ‘The Division Bell‘, ya en plena era post- Waters.

P: “¿Cuáles son los temas de Pink Floyd que realmente te gustan y que han resistido el paso del tiempo?” R: “Shine On You Crazy Diamond” y “Wish You Were Here” son temas destacados. “Comfortably Numb” es otra. “High Hopes” de ‘The Division Bell’ es uno de mis temas favoritos de Pink Floyd de todos los tiempos. “The Great Gig in the Sky”, “Echoes”, hay muchas”. Vía Billboard.

“High Hopes” fue el segundo sencillo promocional de ‘The Division Bell‘, escrita por David Gilmour y su esposa Polly Samson.

La letra se refiere a los primeros días de la banda en Cambridge, específicamente antes de que empezaran a hacer música; y también hace referencia a su excompañero Syd Barrett.

Habla de las cosas que uno puede haber ganado y perdido en la vida, escrita desde la perspectiva autobiográfica de Gilmour.

El propio guitarrista ha dicho que el corte trata más sobre sus primeros días, y de dejar atrás su ciudad natal; que de las ‘semillas de la división’ supuestamente plantadas en la etapa temprana de Floyd.