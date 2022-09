“Space Oddity” es una de las cinco canciones más escuchadas en el amplísimo catálogo de David Bowie, sin embargo; quizás algunos no sepan su “otro significado”, que yace por debajo de las obvias referencias espaciales.

“Space Oddity” debutó en 1969, mismo año en que los astronautas estadounidenses llegaron a la luna por primera vez, lo que llevó a muchos a pensar que el alunizaje inspiró el tema.

Sin embargo, Bowie reveló en una entrevista de 2003 con la revista Performing Songwriter que en realidad se inspiró en la película de ciencia ficción de 1968, ‘2001: Una odisea del espacio‘.

Muchos, de todas maneras, comenzaron a analizar “Spade Oddity” desde otras perspectivas, concluyendo algunas cosas interesantes entre “Major Tom”, el protagonista del corte y la vida del propio David Bowie.

La letra describe al ficticio “Major Tom”, quien despega hacia el espacio, pero luego pierde la conexión con el control de tierra y se pierde.

Bowie era un conocido consumidor de drogas en aquella época, por lo que muchos han especulado que la canción podría ser la metáfora de una sobredosis.

Es más, una canción posterior de Bowie llamada “Ashes To Ashes” (1980) parece confirmar la idea, ya que en ella “Major Tom” restablece la comunicación con el control de tierra, pero le tachan de drogadicto.

“Ashes to ashes / funk to funky / We know Major Tom’s a junkie / Strung out in heaven’s high / Hitting an all-time low”, dice el estribillo.