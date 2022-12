Bien dicen que nadie llega intachable a la cima, y por mucho que lo amemos y adoremos por el genio y ser fuera de este mundo que fue, hasta David Bowie alguna vez confesó sentirse apenado por un disco dentro de su catálogo.

Tal y como reporta Far Out Magazine, luego de que a finales de los ’60 y principios de los ’70, Bowie conociera el éxito internacional gracias a discos como ‘Hunky Dory‘ y posteriormente ‘The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders From Mars‘, Ziggy se topó con que la década de los ’80 no fue tan amable con él en realidad.

Luego de que invirtiera una cantidad gigantesca de tiempo, equipo, músicos e inversión en la joya de joyas titulada ‘Let’s Dance’ en el ’83, Bowie confesó sentir un cierto cansancio mental que le hacía sentir que “ya había hecho lo que tenía que hacer”, por lo que sus siguientes producciones fueron un tanto descuidadas y flojas.

“Never Let Me Down tenía buenas canciones, pero nunca realmente logré descifrar qué tenía que hacer con ellas a nivel producción. Sentía que ya se había hecho lo que se tenía que hacer, y tenía este cansancio mental que me llevó a maltratar las canciones por falta de cuidado”

En general, el mundo está de acuerdo con Bowie; en su momento, Pitchfork le otorgó 5.8/10 de calificación, mientras que The Rolling Stone Album Guide, le otorgó una sola estrella ya que se le consideraba un disco a medias que saturaba de distorsiones y hooks repetitivos, los huecos que dejaba a nivel de producción y creatividad.

Así que si pensaste que todo en la vida de Bowie fue fácil, piénsalo dos veces. No se llega a la cima intachable.

