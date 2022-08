Obviamente, si te corren de un proyecto o trabajo, inmediatamente después solo pasarán por tu cabeza pensamientos negativos y cosas no tan buenas del tiempo que pasaste ahí.

Eso es justo lo que le ha pasado a Dave Mustaine, quien recientemente en una entrevista para el afamado y polémico “The Joe Rogan Experience”, compartió que mientras que hoy ha logrado hacer las paces con Metallica y con sus fans, la realidad es que existen heridas abiertas que, si bien ya sanaron, no dejan de ser visibles:

No es que siga resentido, pero siempre odié que luego de que me sacaran de la banda, continuaran usando mi música. Yo era el problema ¿no? Yo no estuve a la altura ¿no? ¿Entonces por qué siguieron utilizando lo mío? ¿Lo que hice cuando estuve con ellos? Eso no sólo dolía, me llenaba de rabia.

Dave Mustaine para Joe Rogan