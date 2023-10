Dave Mustaine de Megadeth reveló en una reciente entrevista con Spin cinco álbumes que considera imprescindibles en su vida, destacando un icónico esfuerzo de rock que tuvo un impacto profundo en su percepción de la música, tanto en términos de ritmo como de guitarras solistas.

Ese álbum en particular es ‘Let There Be Rock’, la obra clásica de 1977 de la poderosa banda australiana AC/DC. Presenta algunos de los mayores éxitos de la banda en la era de Bon Scott, incluyendo “Dog Eat Dog”, “Whole Lotta Rosie” y la canción homónima principal. Mustaine también expresó su admiración por el distintivo estilo vocal de Scott.

Mustaine compartió su impresión sobre este álbum, diciendo: “Ese disco prácticamente cambió mi vida cuando escuché a Malcolm [Young] tocando el ritmo y el tono que Angus [Young] logró, y todo el enfoque. Se supone que es una banda de boogie woogie, pero está muy lejos de eso.” Mustaine también elogió la actitud de Bon Scott y su voz, que considera emblemáticas.

En 2005, Megadeth incluso realizó un cover de “Problem Child”, una destacada canción del exitoso álbum de AC/DC de 1976, ‘Dirty Deeds Done Dirt Cheap’.

Además de ‘Let There Be Rock’, otro álbum que influyó en la destreza compositiva de Mustaine fue el histórico ‘White Album’ de The Beatles. Mustaine destacó el “brillante trabajo de bajo y armonías” en este disco, y elogió a Sir George Martin, el productor de The Beatles, por sus innovadoras técnicas de estudio. También expresó su aprecio por la colaboración creativa entre Paul McCartney y John Lennon, aunque notó diferencias notables en su estilo de escritura.

Los otros álbumes mencionados por Mustaine como esenciales son ‘Led Zeppelin IV’ de Led Zeppelin, ‘Phenomenon’ de UFO y ‘Lightning to the Nations’ de Diamond Head. Mustaine compartió sus pensamientos sobre cada uno de estos clásicos en la entrevista completa, que puedes leer por aquí.