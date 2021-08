Todo fan del metal recuerda al 11 de abril del ’83, como la fecha en que una de las bandas más importantes del género le dio las gracias a otro monstruo de la música: “Metallica corre a Dave Mustaine”.

Hoy a 38 años del suceso y después de miles de conflictos, comentarios y diferencias entre Dave y la banda, Mustaine fue entrevistado por Blabbermouth para eventualmente coincidir en una idea que muchos eventualmente reflexionaron:

“No creo que si me hubiera quedado en la banda, la banda seguiría viva. Al menos no por para bien”

Tal y como el guitarrista y ahora líder de Megadeth describe, aquellos años fueron duros por el exceso de drogas y alcohol en su vida. Eso, sumado a las obvias actitudes tóxicas que desarrolló al rozar con la fama y el éxito que se le subió muy pronto a la cabeza, terminó en una fórmula desastrosa que incluso el legendario Jonny Z Zazula de Megaforce Records, notó:

“Todo fue antes del debut de la banda y del increíble éxito masivo que tendría y yo lo resentí mucho. Resentí a Kirk y resentí a los demás porque no sólo perdí mi trabajo, sino a mis amigos.



Pero creo que al final eran muchas cosas y había tanto talento en esa banda que nuestros egos estaban destinados a chocar. Eso y mis adicciones, creo que de haber seguido en Metallica, Metallica no seguiría viva. Al menos no para nada bueno”.

Dave Mustaine