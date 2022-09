Aunque el paso de Dave Mustaine por Metallica fue hace casi cuatro décadas y no duró más que dos años; el músico parece no superar el tema de su expulsión del grupo y, en pleno 2022, aún sigue ofreciendo declaraciones polémicas sobre sus ex compañeros y breve estadía en el proyecto.

Dave Mustaine se incorporó a Metallica en 1981 tras encontrar un anuncio en donde se solicitaba guitarrista para una nueva banda. Según cuenta la leyenda, James Hetfield y Lars Ulrich lo incorporaron “sólo porque su equipo era muy costoso“.

Sin embargo, Mustaine no grabó ni un sólo álbum con Metallica ya que su carrera únicamente se extendió de 1981 a 1983, debido a los graves problemas que tenía con el abuso de alcohol y sustancias.

Por supuesto, la carrera de Dave Mustaine no quedó ahí y poco después formó a Megadeth con el bajista David Ellefson; publicaron su álbum debut ‘Killing Is My Business… And Business Is Good‘; reclamaron uno de los puestos de los “cuatro grandes” y desempeñaron un papel importante en la historia del thrash metal.

Pero, a pesar de todo el éxito, Mustaine sigue desacreditando a sus ex colegas de Metallica cada que tiene la ocasión.

Recientemente, el músico de 61 años de edad se entrevistó con Louder y, cuando el reportero sugirió que James Hetfield y Lars Ulrich eran los “machos alfa” de Metallica, el guitarrista respondió diciendo que él era el verdadero alfa de la banda.

Afirmó que le pedían que hiciera “todo“, desde hablar con los promotores hasta recoger el dinero y, básicamente, librar todas las “batallas” de la banda él mismo.

“Oh, no. Era yo claramente el macho alfa entre los tres. ¿Por qué tenía que hacer todo cuando estaba en la banda? ¿Por qué siempre me pedían que hablara con los promotores y recogiera el dinero? ¿Por qué era yo el que tenía que hacer las peleas? ¿Por qué tenía que hablar entre canciones?”.

Mientras tanto, el guitarrista ha estado actuando por todo Estados Unidos como parte de la gira Killing Road con Megadeth.

Actualmente promocionan ‘The Sick, the Dying… and the Dead!‘, que llegó a las tiendas el 2 de septiembre.