Aunque a muchos no les guste, el rock no murió por causa del reggaeton. El rock murió por causa de plataformas como Cameo donde legendarios músicos se suscriben para que sus fans puedan pagar “video-saludos” de navidad, cumpleaños, etc.

¿Uno de ellos? Dave Mustaine, quien recientemente compartió un video incorporándose a la plataforma, invitando a su público a que le paguen por mandarles un saludo:

Haciendo un pequeño guiño a su clásica canción del ’93 titulada “Sweating Bullets” con ese “If you wanna MEET THE REAL ME…”, Mustaine le abrió las puertas a su público a estas dinámicas digitales, para aquellos fans de años que jamás tuvieron la oportunidad de un autógrafo ó algo parecido.

Y aunque hagamos chistes de esto, la realidad es que el hacer esto aliviana mucho las circunstancias de la banda, quienes recientemente tuvieron que alejarse por completo de David Ellefson tras las alegaciones en su contra por acoso sexual en línea a una menor de edad.

Así que ya lo saben, ¿quieren un saludo metalero de Dave Mustaine? Den click aquí si tienen $250.00 dólares para un video personalizado.