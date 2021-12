Dave Grohl y su hija Violet, quien desde hace bastante tiempo ya ha estado llamando la atención en el mundo de la música, acaban de realizar un emotivo cover a la reina Amy Winehouse.

Tal y como Stereogum reporta, como parte de las ‘Hanukka Sessions‘ que Grohl & Greg Kurstin han realizado durante las últimas 5 noches (y que el año pasado lograran un éxito rotundo), ambos decidieron realizar un par de invitaciones especiales para la ocasión, y nada más y nada menos que Violet Grohl se acompañó en las vocales para rendir homenaje a una de las voces más representativas de nuestra generación, con el cover de “Take The Box“.

“Te fuiste demasiado pronto…” Dave & Violet

Hasta el momento, Dave & Greg han lanzado “Stay (I Missed You),” “Blitzkrieg Bop“, “Copacabana (At The Copa)” & “Jump”. Hoy, siendo la 5ta noche del festejo judío, el tributo para Amy quien falleciera en el 23 de julio del 2011.

Si bien, Dave no ha parado de trabajar en estos dos años de pandemia, el 2022 no luce exactamente tranquilo que digamos; Foo Fighters estará viajando a la ciudad de México el próximo 15 de marzo del 2022, tras haber pospuesto el show que se tenía planeado, y que la pandemia naturalmente no permitió que sucediera.