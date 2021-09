El líder de Foo Fighters, Dave Grohl, ha compartido una primera pista sobre la nueva música de la banda, bromeando con que su próximo álbum podría ser “un disco de prog-rock loco”.

La banda publicó su décimo álbum de estudio, ‘Medicine At Midnight‘, en febrero, y actualmente está de gira por Estados Unidos en conciertos de estadios con público totalmente vacunado. En una nueva entrevista con Rolling Stone, Grohl dijo que no ha escrito ninguna música nueva para una posible continuación de ‘Medicine At Midnight‘, pero que ha habido “susurros” sobre la dirección musical que podría tomar el próximo álbum.

-Cada álbum que hemos hecho es una respuesta al anterior. Así que ahora hay susurros de hacer un disco de prog-rock loco. Via RS.

En otra parte de la misma entrevista, Grohl habló sobre el atractivo comercial de la banda, diciendo que no está seguro de que alguna vez se hayan sentido geniales. Detalló las críticas que él y su banda recibieron al principio y de la percepción de que no debería haber seguido haciendo música tras la disolución de Nirvana. “No sé si alguna vez nos hemos sentido cool”, dijo, discutiendo la idea de que una vez que una banda alcanza cierto nivel de fama pierde puntos de genialidad.

Continuó diciendo que durante los primeros años sintió que estaba luchando contra la percepción de que los Foos no deberían existir, que era de alguna manera inapropiado tener otra banda después de Nirvana.