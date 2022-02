Es un efecto secundario que suele venir con el trabajo. Muchos músicos tienen al menos algún tipo de pérdida de audición si han dando conciertos durante mucho tiempo. Durante una charla con el presentador de SiriusXM Howard Stern para el Howard Stern Show, Dave Grohl detalló el alcance de su pérdida de audición, pero también reveló algunos pormenores que le han permitido seguir haciendo su trabajo.

“No me he hecho una prueba [de los oídos] en mucho tiempo, pero sé lo que van a decir. Tengo daños auditivos – acúfenos – en el oído izquierdo más que en el derecho. Mi oído izquierdo está peor que el derecho porque mi caja y mi monitor de escenario cuando toco la batería están en ese lado”– admitió Grohl. Vía The Howard Stern Show.

Entonces, Stern preguntó al músico por qué no usaba monitores de oído (in ears) en el escenario, y Grohl reveló su problema con ellos.

“Ya he probado lo de los monitores de oído, hace mucho tiempo, y el problema que tengo con ellos es que te alejan del sonido natural del ambiente”, dijo el líder de Foo Fighters. “Quiero ser capaz de escuchar al público delante de mí y quiero ser capaz de girarme y escuchar a Taylor justo ahí y pasar por aquí y escuchar a Pat y por acá y escuchar a Chris y cosas así. Es un lío con tu comprensión espacial de dónde estás en el escenario”. Vía The Howard Stern Show.

Dicho lo anterior, Grohl reveló que incluso con su pérdida de audición, ha sido capaz de mantener su forma de actuar debido en gran parte a las personas que trabajan en el sonido de sus espectáculos.

“He tenido a la misma persona de monitores, el que mezcla mis monitores, durante 31 años. Está en mi cabeza. Así que, aunque no utilice monitores de oído, el sonido en el escenario es jodidamente perfecto para mí, porque ha sido el mismo tipo, Ian Beveridge, durante 31 años, desde Nirvana“- explicó el cantante. Vía The Howard Stern Show.

Además, hay un poco de vanidad en la razón por la que Grohl no utiliza los monitores de oído, ya que admitió: “Tengo unos agujeros de oído pequeños y esas cosas, cuando me las pongo, se salen. Y no quiero parecer una mantis religiosa con esas cosas en la cabeza. Quiero salir y volverme loco”.

Y aunque Grohl admite que tiene cierta pérdida de audición, un lugar en el que no le ha afectado es en el estudio, donde afirma que todavía puede oír las pequeñas cosas de la mezcla que suenan mal.