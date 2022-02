James Corden puso a prueba las habilidades de identificación musical de Dave Grohl y Hilary Duff en un segmento titulado “James That Tune” en The Late Show ayer miércoles (23 de febrero) por la noche. En el segmento, Corden se encargó de tocar una serie de canciones de Foo Fighters en un teclado para que la pareja adivinara cuáles eran. El truco: Corden no tiene ni idea de cómo tocar el piano, lo que hizo que el juego fuera todo un reto.

El clip muestra a Corden tanteando el teclado durante varios minutos hasta que Grohl grita: “¡Sólo toca la maldita canción!”. El primer tema fue todo un caos, pero resultó ser “Learn to Fly”; mientras que la segunda melodía fue una versión completamente inidentificable de “My Hero”. ¿La mejor parte del segmento? El enfado de Grohl por todo el asunto. Mira el divertido clip a continuación:

Grohl ha estado haciendo apariciones en la televisión nocturna en apoyo de la nueva película de terror-comedia de Foo Fighters, ‘Studio 666’, que sigue a los Foos mientras se preparaban para grabar su décimo álbum en una mansión en ruinas.

La película, dirigida por BJ McDonnell y que se estrenará el próximo 25 de febrero, también está protagonizada por Will Forte, Whitney Cummings, Jeff Garlin y Jenna Ortega.

“A estas alturas, no hay mucho que no hagamos”– dijo Grohl recientemente a Rolling Stone sobre la película.