‘The Storyteller: Tales Of Life And Music’ es el libro de memorias en el que Dave Grohl ha vaciado absolutamente todos y cada uno de los momentos que lo fueron construyendo no sólo como músico, sino como persona.

Y queda claro que para algunos, exista un interés acerca de la infancia, vida y obra de Grohl, pero es un hecho que para todos, lo que realmente necesitan leer es qué sucedió verdaderamente con Kurt Cobain.

Y Dave no es ajeno a esto, tal y como compartió para Blabbermouth, para él escribir el libro fue un melancólico y emocionante viaje por todas las cosas que había vivido, hasta que llegó, claramente, al punto de hablar de Kurt.

“¿Cómo escribo de algo que ni siquiera he podido hablar bien con mis amigos más cercanos y familiares más queridos? Kurt siempre ha sido un “No puedo hablar de eso ahorita” y honestamente, siempre será así.



Entiendo, todos quieren saber “¿Qué pasó en realidad?”, ¿pero se habían preguntado que quizás, sólo quizás, yo también quisiera saberlo?



Lo que sí es que este libro me permitió explorar la experiencia desde un lado más personal, más emotivo, más involucrado con el manejo de una pérdida importante y la aceptación de una nueva vida por vivir. Porque cuando Kurt murió, no creo que ninguno de nosotros supiera cómo seguir con sus vidas.



Yo, por ejemplo, huí a Irlanda; me retiré de la música, dejé todo atrás y me fui a recluir a Ring of Kerry, un lugar montañoso y remoto.



Pero uno nunca realmente deja la música atrás, ni los recuerdos… Cuando iba manejando un día, vi a una persona pidiendo aventón y cuando me acerqué a recogerlo, me di cuenta que tenía una playera de Kurt puesta…



Ahí me di cuenta que sencillamente no podría huir de esto; tenía que regresar, debía de regresar. Así que lo hice, volé a EE.UU. y cuando aterricé, me di a la tarea de iniciar los Foo Fighters”. Dave Grohl para Blabbermouth

“The Storyteller – Tales Of Life And Music” fue lanzado el pasado 05 de octubre vía Dey Street Books y la editorial Simon & Schuster. El libro incluye anécdotas de artistas y leyendas tales como David Bowie, Joan Jett, Iggy Pop and Paul McCartney y hasta aquella vez que Tom Petty lo invitó de baterista.

Pueden encontrarlo en Amazon o prácticamente en cualquier tienda en línea dedicada a vender libros.