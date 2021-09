Dave Grohl ha reflexionado sobre las oportunidades que ha tenido de tocar con sus héroes musicales a lo largo de los años, diciendo que “no puede creer que le esté pasando a él”. El líder de los Foo Fighters habló con el Breakfast Show de la BBC Radio 6 Music hoy (29 de septiembre), tras su espectáculo individual en Londres a principios de esta semana.

Hablando con la presentadora Lauren Laverne sobre su nuevo libro ‘The Storyteller’, que se publicará el 5 de octubre; Grohl se explayó sobre cómo ha sido la oportunidad de tocar y trabajar con tantos de sus héroes durante su carrera.

-Oh, Dios mío, bueno, esta es la cuestión: ya sabes que toda mi vida me he sentido básicamente como si estuviera viendo lo que le pasa a otra persona, ¿sabes? Es casi como tener una experiencia extracorporal, así que sigo siendo como un niño pequeño en el suelo de su habitación tocando la guitarra.

Y luego llego a conocer a Tom Petty, o a improvisar con Paul McCartney o a improvisar con Prince, con Bowie… cada vez que estoy cara a cara con algunas de estas personas no puedo creer que me esté pasando a mí.

Vía BBC Radio 6 Music.