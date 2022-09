Aunque su separación se produjo hace más de 40 años, Led Zeppelin continúa inspirando a muchas generaciones y, en el caso de Dave Grohl, líder de Foo Fighters, las cosas no podrían ser distintas.

Hablando sobre la música de Zeppelin (que según él no puede ser despreciada por nadie) y del álbum que más lo marcó, Grohl dijo:

“Led Zeppelin moldeó completamente mi forma de tocar la batería. Nadie puede negar nada a esa banda. Todos sus álbumes son geniales”.

“Prefiero ‘Houses Of The Holy’ e ‘In Through The Out Door’ a sus dos primeros, pero ‘Coda’ fue el mejor, porque en él estaba ‘Bonzo’s Montreux’, la sinfonía de batería de John Bonham”.

“Me quedé despierto muchas noches ensayándola. La tocaré para ti ahora mismo si quieres”.

Vía Far Out.