Dave Grohl rompe el silencio y revela los detalles exactos sobre cómo la banda tomó la decisión de despedir al baterista Josh Freese.

Conoce las declaraciones oficiales del vocalista sobre el cambio de baterista y descubre los motivos detrás de esta inesperada decisión musical.

Lo que debes saber:

🥁 La banda decidió buscar una nueva dirección tras tomar un descanso grupal en 2024.

📞 El despido se realizó mediante una llamada telefónica conjunta de todos los integrantes.

🎸 Dave Grohl confirmó que la música de Foo Fighters no resonaba totalmente con Josh Freese.

La salida del experimentado baterista Josh Freese de las filas de Foo Fighters generó múltiples especulaciones durante los últimos meses. El líder de la agrupación finalmente ha roto el silencio para aclarar todos los motivos precisos que impulsaron este cambio en la alineación oficial del grupo.

Dave Grohl abordó esta delicada situación durante una entrevista reciente. El músico relató cómo fue el proceso interno para comunicar la decisión al baterista que los acompañó durante un año de gira tras el fallecimiento de Taylor Hawkins, revelando detalles inéditos sobre el famoso grupo de rock.

La decisión de buscar un nuevo rumbo musical

El vocalista comenzó reconociendo la enorme capacidad profesional de Freese para trabajar con artistas muy diversos, desde Michael Bublé hasta The Offspring. Grohl afirmó categóricamente que todos los integrantes del proyecto disfrutaron el tiempo compartido durante la extensa gira internacional.

Todo cambió cuando la banda decidió tomar un descanso temporal durante el año 2024. Durante ese periodo de seis a siete meses alejados de los escenarios, los músicos comenzaron a reflexionar sobre el futuro del proyecto y concluyeron que necesitaban avanzar en una nueva dirección artística integral.

La llamada telefónica de Foo Fighters a Josh Freese

La determinación de cambiar de baterista fue un proceso cuidadosamente analizado. Grohl enfatizó que la resolución no ocurrió de la noche a la mañana, sino que fue el resultado de conversaciones grupales donde acordaron que era fundamental buscar un enfoque diferente para sus próximas grabaciones.

El despido se ejecutó de forma directa mediante una llamada telefónica conjunta. “Llamamos, como banda, todos nosotros llamamos, no fui solo yo”, explicó el vocalista (vía NME), demostrando que la dolorosa decisión contaba con el respaldo de cada uno de los miembros activos del conjunto estadounidense.

El mensaje de despedida para el experimentado baterista

Durante esa comunicación, la banda expresó su agradecimiento sincero por el apoyo brindado. “Básicamente, llamamos a Josh y le dijimos: ‘Oye, hombre, eso fue increíble. Fue una maravilla, muchas gracias, pero vamos a seguir adelante y encontrar a otro baterista'”, relató el compositor principal.

Tras esta notificación privada, la agrupación optó por mantener un hermetismo absoluto. Grohl explicó que decidieron no emitir ningún comunicado de prensa oficial, ni publicar mensajes en redes sociales o realizar entrevistas inmediatas para evitar un conflicto mediático innecesario con el músico.

La falta de conexión musical entre ambas partes

El líder del grupo validó las declaraciones previas realizadas por el propio baterista afectado. Grohl consideró que Freese definió la situación a la perfección al admitir abiertamente que sentía que la música de Foo Fighters realmente no resonaba con él de una forma genuina a nivel personal.

Finalmente, la transición parece haberse desarrollado sin resentimientos profesionales profundos. Tras hacerse público su cese de actividades con el grupo, el experimentado músico de sesión declaró sobre su vida actual afirmando que ninguna persona debería sentir pena o lástima por su inesperada salida.