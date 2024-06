El líder de Foo Fighters, Dave Grohl, pareció lanzar una indirecta a Taylor Swift en el concierto que la banda ofreció el sábado (22 de junio) por la noche en Londres.

Tras mencionar que la gira The Eras Tour de Swift se estaba celebrando en el estadio londinense de Wembley, Grohl dijo en el escenario: “Te lo digo, hombre, no quieres sufrir la ira de Taylor Swift”.

Dave Grohl appeared to take a swipe at Taylor Swift's "The Eras Tour" during Foo Fighters' show in London on Saturday, saying, "We like to call our tour the 'Errors Tour' … Because we actually play live."

Sin embargo, Grohl ha elogiado a Swift en el pasado e incluso dedicó la canción de Foo Fighters “Congregation” a la estrella del pop en el BBC Radio Big 1 Weekend de 2015.

Durante la tercera noche en el estadio de Wembley el domingo (la misma noche en la que Travis Kelce hizo su debut en el escenario del The Eras Tour), Swift se tomó un momento para dar las gracias a su banda tras la sección “Folklore-Evermore” del espectáculo.

