Con más de 40 años de trayectoria y 15 discos bajo el brazo, resulta complicado elegir cuál es la mejor canción de Depeche Mode. Quizás sea una labor titánica para los fans, teniendo a su disposición clásicos inmortales como “Enjoy The Silence”, “Just Can’t Get Enough” o “Personal Jesus”; sin embargo, Dave Gahan lo tiene muy claro, y se trata de un corte tomado de ‘Songs of Faith and Devotion’ de 1993.

Después del tremendo éxito de ‘Violator’ (1992), Depeche Mode anhelaba seguir en la cresta de la ola, pero explorando otras vertientes creativas. A lo anterior hay que sumarle que, para ese entonces, todos los miembros de la banda vivían en diferentes países, lo que sumaba diversas influencias al sonido de Depeche.

“‘Condemnation’ sigue siendo una de sus grandes interpretaciones”

El vocalista Dave Gahan, por su parte, radicaba en Los Angeles y desde su trinchera deseaba aportar un poco más de calidez a los arreglos de Martin Gore y Alan Wilder que le parecían “un poco fríos y robotizados”, en comparación con lo que habían producido anteriormente.

“A Martin y Alan les gustó la idea de un sonido de blues electrónico que había comenzado con ‘Personal Jesus’ en Violator y era una forma para que Dave trajera su lado rockero”, dijo el productor Daniel Miller en las notas de Songs of Faith y Devoción. “‘Condemnation’ sigue siendo una de sus mejores interpretaciones”.

Dave Gahan se sintió “inmediatamente conectado” a ‘Condemnation’ cuando la escuchó

En una entrevista con Simon Amstell para el programa de televisión de la BBC The Big Ones, Gahan ofreció “Condemnation” como su elección personal a la mejor canción de Depeche Mode.

“Inmediatamente conecté con la canción. No fue necesariamente completamente exacto en cuanto a la forma en que Martin escribió la línea melódica, el fraseo o el ritmo. Simplemente la canté y [después] de cantarla, la cinta dejó de rodar y todo se quedó en silencio”.

Después del gran éxito del sencillo principal de ‘Songs of Faith and Devotion’, “I Feel You”; “Condemnation” se guardó como el tercer lanzamiento del ciclo promocional del álbum y funcionó casi tan bien como “I Feel You”.

El amor de Dave Gahan por “Condemnation” continuó incluso después del lanzamiento del álbum en 1993. Gracias a su insistencia, la canción permaneció en el set en vivo de Depeche Mode durante toda la década de los 90 antes de ser retirada en 2001.

Aún así, el tema se recuperó durante las fechas de la gira de 2023 de la banda. En México, tuvimos la oportunidad de escuchar su versión acústica el pasado 23 de septiembre en el Foro Sol.